Xolos fue más rojiengro que Atlas en el Caliente

Tijuana BC.- El más rojinegro fue el perro azteca. Los Xolos acabaron con el invicto del campeón Atlas gracias una actuación colectiva redonda y estrenos goleadores de los mediocampistas Marcel Ruiz y Christian Rivera.

Y por segundo partido en fila desde que coinciden en la Liga MX, Sebastián “Gallego” Méndez le ganó la partida a Diego Cocca, primero fue en el Jalisco en la penúltima fecha del torneo anterior, ahora fue en el Estadio Caliente en la Jornada 7 del Clausura 2022.

El primer gol

A los 12 minutos Marcel dejaba indicios de que sería ‘su partido’ al anotar desde afuera del área, el joven mexicano hizo una gambeta y disparó de zurda, el esférico tuvo un ligero desvió, pero terminó en la portería de Camilo Vargas.

Poco antes del minuto 20 cayó el segundo, firmado por Rivera con una fórmula similar: aprovechar los huecos en la media de los Zorros y disparar desde atrás de la media luna.

También en defensa se lució La Jauría. Lisandro López se barrió sobre la línea para sacar la única de peligro que le permitieron generar al Atlas.

El ataque de Xolos

Marcel guió el ataque de Xolos, estuvo atento a posicionarse entre los centrales y el mediocampo para recibir con todas las libertades para distribuir el juego. Los locales todavía se quedaron cerca de irse con más ventaja al descanso cuando Brayan Angulo cimbró el travesaño con un tiro ingresando al área por izquierda.

Para la segunda mitad, los Xolos salieron más confiados y volvieron a dominar. Ya sea para aprovechar los espacios o tener la pelota.

El VAR echó para atrás la decisión que había tomado el árbitro Jorge Pérez Durán, el chileno Joaquín Montecinos ya estaba listo para el cobro y el Mictán estaba envuelto en un gran ambiente, fue el primer juego donde tuvieron visto bueno para tener un aforo del 100%.

Sin delanteros

Montecinos fue uno de los cambios del ‘Gallego’ Méndez y tuvo otra de cabeza donde no pudo hacer un contacto sólido. No fue un partido sencillo para plantear por parte del entrenador, no contó con sus dos delanteros, Manotas y Ferreyra, aún así, las ingenió para darle minutos a Edgar “Gacelo” López de arranque y ajustó sobre la marcha con el chileno.

Un hecho curioso es que volvieron a compartir minutos en la cancha los hermanos tijuanenses Castillo Leyva,

El silbatazo final llegó cuando los rojinegros de casa eran arropados por los gritos de ¡Olé! Y aplausos de sus aficionados ante las secuencias de pases que realizaban. Fue un baile al campeón.