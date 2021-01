Xolas inician torneo con derrota

Tijuana, BC.- La presentación de las Xolas en el Guardianes 2021 tuvo como resultado una derrota 2-0 ante Pumas en la Ciudad de México.

Para la mala suerte de las dirigidas por Frankie Oviedo, un disparo de media distancia de Dinora Garza de media distancia venció a la portera Itzgel González al 82’ y Patricia de María anotó un penal a 94’.

Las rojinegras tuvieron sus llegadas, como un disparo cruzado por la atacante de la delantera Reane Cuéllar que fue desviado por la portera universitaria.

Por grandes lapsos, se convirtió en un duelo parejo donde a las Xolas les faltó mayor puntería para adelantarse e imponer condiciones.

“Nosotros no fuimos inferiores a Pumas. Nos faltó ser más efectivos, meter esas jugadas”; reflexionó el entrenador al final del encuentro. No merecimos perder, aunque esto no es de merecimientos”, agregó.

De las nuevas jugadoras que llegaron, pidieron jugar de inicio la lateral Guadalupe Vanessa Sánchez y la delantera Dulce Alvarado. “Estamos por el camino adecuado, esperando que se adapten a la ciudad, la cancha, vamos a sacar mucha ventaja”, comentó Oviedo sobre este aspecto.

El siguiente juego de Xolas será en el Estadio Caliente el lunes 18 cuando reciba a Toluca.

PUMAS 2-0 XOLAS

Estadio: Cancha 1 de La Cantera

Goles: Pumas: Dinora Garza, 82’, Patricia de María, 94’