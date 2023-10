Xolas empata ante las líderes Tigres

Las ‘Perrísimas’ le pusieron un alto al paso goleador de Tigres Femenil en encuentro trabado y disputado que culminó 0-0.

Las ‘rojinegras’ fueron el primer equipo en el Apertura 2023 que no permitió goles de las líderes ‘Amazonas’ y el punto conseguido las ayuda para mantenerse en el Top 5 de la tabla cuando culmine la Jornada 13.

No hubo muchas acciones claras para ambos lados, por las locales, Daniela Espinosa no encontró posiciones cómodas para rematar, mientras que en la zaga, las Xolas pusieron un gran bloque con sus tres centrales, Bianca Mora, Mónica Alvarado y Adyson Willett para contener a una ofensiva de 45 goles en doce partidos.

“Veníamos de haberlas derrotado”, recordó Juan Romo sobre el torneo pasado. “Era el plan, sumar tres puntos, no me sabe a victoria, pero me sabe bien (el empate)”, aceptó el estratega.

Las referentes ofensivas de Tigres, como Maricarmen Reyes y Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle, no pudieron conectar. La técnica Milagros Díaz, alabó el planteamiento de Xolas y dijo que era complicado hacer daño a un equipo que espera el contragolpe.

Fue un partido feo, esa fue la realidad, que es un campo difícil, sabíamos que era complicado, íbamos a tener que meter más”, agregó la entrenadora española.

La tijuanense Greta Espinoza comandó la defensa de Tigres y estuvo atenta en fase defensiva para impedir avances de las rojinegras.