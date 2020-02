Wilder se excusa de su derrota por vestimenta que utilizó

ESTADOS UNIDOS – Después de la monumental paliza que recibió el ex campeón mundial pesado del CMB, Deontay Wilder, por parte del ahora monarca del mismo organismo, Tyson Fury, el fin de semana pasado, se excusó que perdió el combate debido a que se le debilitaron las piernas por la vestimenta que utilizó para su entrada al ring.

Wilder declaró que su vestimenta contaba con un peso de más de 40 libras, y que por ello le fue difícil estar en buena condición arriba del ring, ya que afirmó que no sentía las piernas.

“Él nunca me lastimó, pero sucedió que el uniforme que tenía era demasiado pesado para mí”, le dijo Wilder a Yahoo Sports. “No tenía ya piernas desde el inicio de la pelea. Para el tercer round, mis piernas definitivamente me quedé sin piernas. Intenté dar lo mejor. Supe que no tenía piernas por mi uniforme”, recalcó Wilder.