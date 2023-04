Werevertumorro dice que no debería valer lo mismo el voto de alguien sin estudios que el de alguien preparado

CIUDAD DE MÉXICO-. Werevetumorro, el famoso youtuber mexicano e influencer deportivo, encendió las redes sociales esta semana, luego de un polémico tweet que publicó con el que fue calificado de “clasista” por miles de usuarios.

A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro en el mundo del internet, opinó que no debería valer lo mismo el voto de una persona “que no hace nada” que el de alguien que trabaja y tiene estudios.

“Una de las tantas cosas que me pongo a pensar respecto al VOTO es que no es posible que valga lo mismo el voto de una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios a la de otra persona que no hace nada e incluso puede ser un delincuente. El voto debería tener requisitos”, publicó Werevertumorro.