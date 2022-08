Werder Bremen vence 3-2 en el estadio de Borussia Dortmund

Werder ganó a Dortmund 3-2 durante el partido celebrado este sábado en el Signal Iduna Park. Borussia Dortmund llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra SC Freiburg fuera de casa (3-1) y el otro frente a Bayer Leverkusen en su feudo (1-0). En el lado de los visitantes, Werder Bremen cosechó un empate a dos frente a Stuttgart, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Tras el marcador, el conjunto de Dortmund es cuarto, mientras que Werder es décimo al finalizar el partido.

La primera parte del duelo arrancó de manera favorable para Borussia Dortmund, que inauguró el marcador con un tanto de Julian Brandt, concluyendo el primer tiempo con un 1-0 en el luminoso.

Tras el ecuador del duelo, en el segundo periodo llegó el gol para el once de Dortmund, que puso más tierra de por medio con un gol de Raphael Guerreiro en el minuto 77. No obstante, el once bremense recortó distancias gracias a un tanto de Lee Buchanan en el minuto 89. De nuevo anotó el once visitante a los 90 minutos por medio de un gol de Niklas Schmidt. Sumó otra vez Werder Bremen, que cambió las tornas en el luminoso consiguiendo el 3-2 con un tanto de Oliver Burke instantes antes del pitido final, en el 90, acabando el encuentro con un marcador de 3-2 en el marcador.

Durante el duelo se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Dortmund que entraron al partido fueron Emre Can, Thorgan Hazard, Niklas Sule, Giovanni Reyna y Youssoufa Moukoko en sustitución de Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Mats Hummels, Jamie Bynoe-Gittens y Anthony Modeste, mientras que los cambios de Werder fueron Romano Schmid, Niklas Schmidt, Lee Buchanan, Oliver Burke e Ilia Gruev, que entraron para suplir a Jens Stage, Leonardo Bittencourt, Anthony Jung, Marvin Ducksch y Christian Gross.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores, cuatro para los locales y una para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Anthony Modeste, Emre Can, Marius Wolf y Marco Reus y por parte de los visitantes para Niclas Fullkrug.

Con este resultado, Dortmund se mantiene con seis puntos y Werder consigue dos puntos tras ganar el encuentro.

En la siguiente jornada de la Bundesliga Borussia Dortmund jugará contra Hertha Berlín a domicilio, mientras que Werder Bremen se enfrentará en su estadio contra Eintracht Frankfurt.