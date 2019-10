Wanda Nara y Mauro Icardi se quitan la ropa; Maxi López vuelve a hablar de la pareja

BUENOS AIRES.-La explosiva pareja Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi han hecho arder Instagram tras publicar fotos en poca ropa.

La presentadora de televisión y el atacante del PSG mostraron sus atributos en una candente sesión fotográfica que dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores.

En las imágenes se observa a Wanda abrazada del futbolista, en una pose sensual mientras él la mira.

En otra de las fotos, ambos fijan su mirada en la lente de la cámara estando ellos con el torso desnudo.

Wanda Nara, de 32 años de edad, es una de las chicas más guapas de Instagram y cada que tiene oportunidad presumen su bella figura en su cuenta.

Mauro Icardi, de 26 años de edad, fichó en el verano por el cuadro parisino, y su carrera deportiva va en ascenso, así como sus seguidores en las redes sociales.

Recientemente el futbolista Maxi López, ex de Wanda, reveló en el programa El que abandona no tiene premio que estaría dispuesto a perdonar a Mauro Icardi por involucrarse sentimentalmente con su ex pareja y madre de sus hijos.

Sí, no tengo ningún problema. Mi objetivo en mi vida, además del futbol, es tratar de encontrar y dar felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. El resto ya pasó por mí. Es una página que pasé hace mucho tiempo y no me estresa para nada", comentó López al ser cuestionado sobre si perdonaría a Icardi.

Wanda Nara y Maxi López contrajeron nupcias en mayo de 2008 y se separó en el 2013, posteriormente la modelo argentina se casaría con Mauro Icardi, a quien los dos conocieron mientras militaban en la Sampdoira.

¿Cómo inició todo?

A Maxi López un día se le acercó un tímido Mauro Icardi un pequeño jugador de las inferiores de Barcelona, para pedirle un autógrafo.

Pero quién diría que un día éste jovencito, que terminó siendo amigo íntimo suyo y compañero de vestuario, se quedaría con su mujer y el cariño de sus hijos.

Lo que en un principio era un círculo perfecto conformado por un matrimonio y tres hijos, de repente se rompió y luego se transformó en un triángulo amoroso.

Hubo "algo" que colmó la paciencia de Wanda Nara y la rubia decidió ponerle punto final a su relación con Maxi López y se fue con Icardi.