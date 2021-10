Wanda Nara se separa de Mauro Icardi, el amor que nació tras la traición a Maxi López

PARÍS, Francia.- Wanda Nara se separa de Mauro Icardi, han especulado las redes socialesluego de fuertes mensajes que ha compartido en sus historias de Instagram y haber dejado de seguir al delantero del PSG en esta red social.

La argentina prácticamente hizo que Icardi desapareciera de sus redes sociales ocultando todas y cada una de las fotos que tenía con él.

Por si fuera poco, también puso un mensaje en el que daba a enteder que se trató de una infidelidad en su matrimonio.

Wanda Nara y Mauro Icardi, el amor que nació tras la traición a Maxi López

A Maxi López un día se le acercó un tímido Mauro Icardi, en ese entonces pequeño jugador de las inferiores de Barcelona, para pedirle un autógrafo.

Mauro Icardi pidiendo un autógrafo a Maxi López.

Nadie imaginaría que ese jovencito, que terminó siendo amigo íntimo suyo y compañero de vestuario, se quedaría con su mujer y el cariño de sus hijos.

Lo que en un principio era un círculo perfecto conformado por un matrimonio y tres hijos, de repente se rompió y luego se transformó en un triángulo amoroso.

Maxi López estaba dispuesto a perdonar a Mauro Icardi

Hubo "algo" que colmó la paciencia de Wanda Nara y la rubia decidió ponerle punto final a su relación con Maxi López y se fue con Icardi.

Maxi López ignoró el saludo de Mauro Icardi durante un partido entre Sampdoria e Inter.

En 2019, el futbolista Maxi López, ex de Wanda, reveló en el programa "El que abandona no tiene premio" que estaría dispuesto a perdonar a Mauro Icardi por involucrarse sentimentalmente con su ex pareja y madre de sus hijos.

Sí, no tengo ningún problema. Mi objetivo en mi vida, además del futbol, es tratar de encontrar y dar felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. El resto ya pasó por mí. Es una página que pasé hace mucho tiempo y no me estresa para nada", comentó López al ser cuestionado sobre si perdonaría a Icardi.

Wanda Nara y Maxi López contrajeron nupcias en mayo de 2008 y se separó en el 2013, posteriormente la modelo argentina se casaría con Mauro Icardi, a quien los dos conocieron mientras militaban en la Sampdoria.