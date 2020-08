Waller ficha con Pumas con la ilusión de ser un impulso para regresar a la Selección Uruguaya

MÉXICO – La llegada a una de las mejores ligas del Continente Americano puede ser el parteaguas del esperanzador futuro del uruguayo, Facundo Waller, quien este jueves fue presentado oficialmente como el nuevo elemento de Pumas de la UNAM de la Liga MX y sabe que se encuentra en el escenario perfecto y un trampolín muy grande que lo envíe al primer equipo de la Selección de Uruguay, con quien ha sido representante, pero en las categorías menores.

Durante la rueda de prensa de su presentación, Waller hizo uso de su palabra al asegurar que su fichaje con Pumas de la UNAM y su desarrollo dentro del cuadro mexicano será un beneficio a su favor para seguir evolucionando su nivel futbolístico con el deseo de que muy pronto sea convocado por su país.

“Cuando me dijeron que Pumas estaba interesado, dije que sí. Fue un tema complicado por el tema del virus. Quiero volver a la Selección y es un sueño que siempre tengo y primero hay que dedicarle tiempo a esto porque es muy importante", declaró.

Waller busca adaptarse rápidamente a las raíces mexicanas y a lo que le espera dentro de la institución de Pumas, por lo que ya se presentó también con sus futuros compañeros, con quienes tuvo una pequeña charla para conocerse más y además que dio un paseo por las instalaciones de su nueva casa, lo que lo dejó muy sorprendido.

"Hoy vine a Cantera y no me lo imaginaba así. Lo había visto por fotos y se me hizo impresionante. Hoy estuve con los compañeros hablando del juego de ayer. Llegar a un equipo así (con jugadores sudamericanos) da certidumbre", afirmó.