WWE Backlash 2023: Dónde y cuándo ver la pelea entre Bad Bunny y Damian Priest

PUERTO RICO.-El evento WWE Backlash 2023 es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo.

En esta ocasión, el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny regresa al ring de WWE para enfrentarse al luchador Damian Priest.

¿Cuándo será la pelea entre Bad Bunny y Damian Priest?

La pelea se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en el Coliseo Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, y se espera que sea uno de los combates estelares del evento.

Para aquellos que no quieren perderse la acción en el ring, es importante saber cómo y dónde ver la transmisión en vivo de la pelea Bad Bunny vs Damian Priest. Aunque todavía no se ha anunciado el orden de las luchas, se estima que el evento comenzará a las 8 de la noche, hora local.

En Latinoamérica, aún no son muchos los canales de televisión que transmiten eventos de PPV de WWE, por lo que la mayoría de los fanáticos tendrán que contratar el servicio de WWE Network en Latinoamérica si quieren ver los eventos especiales de WWE. Sin embargo, se espera que algunos canales locales puedan transmitir el evento en algunos países.

Te puede interesar: El éxito de los corridos tumbados con los que Karol G y Bad Bunny también triunfan

Bad Bunny ha demostrado su amor por la lucha libre en varias ocasiones y ha sido visto en el ring de WWE en eventos anteriores.

En esta ocasión, su regreso al ring ha generado mucha expectativa entre los fanáticos de la lucha libre y de su música.

La rivalidad entre Bad Bunny y Damian Priest ha estado en marcha durante varios meses, y la pelea en WWE Backlash 2023 es la culminación de esa rivalidad.

Se espera que la pelea sea muy emocionante y que los fanáticos de todo el mundo estén pendientes de su resultado.