Vucetich tiene futuro incierto en Gallos Blancos

QUERÉTARO, México.- Luego de haberse quedado cerca de remontada frente a Necaxa, el entrenador de Gallos Blancos, Víctor Manuel Vucetich, dejó al aire su continuidad frente al club de Querétaro.

Ya veremos, es algo que tendrá que verse. Ahorita ya culminamos, se viene un periodo para descansar, pero no lo sé, la verdad no se ha tomado la decisión de ninguna de las dos partes. Me gustaría darle continuidad si hay la opción de incrementar el plantel”, manifestó.