Vucetich considera 'excesivo' revuelo por grito homofóbico

QUERÉTARO, México.- Uno de los entrenadores más exitosos de la Liga MX en los últimos tiempos, Víctor Manuel Vucetich, opinó que no está de acuerdo con las reglas impuestas por los altos mandos del futbol mexicano para erradicar el grito de ‘p**o’, que es considerado por FIFA como homofóbico.

Es un tema que no nos compete tanto a nosotros. Sabemos cuál es la idea de ese grito en nuestro futbol y es broma. Es más agresivo el hijo de p... que eso. Pero cómo ha sido, no lo han querido quitar. Según esto es homofóbico, aunque no lo sea. Si habrá sanciones el público deberá entender que no es conveniente”, manifestó el actual director técnico de Gallos Blancos.