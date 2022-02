Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo que planea tomar armas y defender a su país

KIEV, Ucrania-. Huir o esconderse no es opción para Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, capital de Ucrania, y excampeón mundial de boxeo, pues planea tomar las armas para defender a su país de los ataques de Rusia.

Luego de que el ejército ruso atacó territorio ucraniano el pasado jueves, Vitali Klichkó y su hermano, Vladímir Klichkó, también excampeón mundial de boxeo, planean tener una pelea más, pero no por el récord ni un cinturón, sino por el país.

"No tengo otra elección. Tengo que hacerlo. Estaré peleando. Creo en Ucrania. Creo en mi país y creo en mi gente. Es el amor, el amor a mi ciudad, mi hogar, mi familia, mis vecinos, mi hija que me ha traído aquí, que tomé esta iniciativa y ahora participo en esta defensa territorial"

"No puedo quedarme quieto y no lo haré. Por eso firmé por la defensa territorial del país y de la ciudad", dijo el legendario ex boxeador y alcalde de Kiev.

Los hermanos Klichkó, leyendas del boxeo en peso pesado

En su carrera como boxeador, el ahora alcalde de la capital ucraniana brilló con 45 peleas ganadas (41 por nocaut) y solo dos derrotas, quien se retiró del cuadrilátero en 2012. Logró 15 victorias por el título mundial.

En el caso de Vladímir Klichkó, el hermano menor del alcalde de la capital de Ucrania fue también un destacado pugilista, pues logró 64 triunfos (53 por KO) y sufrió cinco derrotas, mismo que se retiró en 2017, cuando perdió contra Anthony Joshua. Ganó 23 combates por el título mundial de peso pesado.

Vitali Klichkó y Vladímir Klichkó no nacieron en Ucrania, realmente

Vitali Klichkó, a pesar de que es mandatario de Kiev, nació en Kirguistán, mientras que su hermano menor lo hizo en Kazajistán, cuando ambos territorios pertenecían a la URSS. Cabe mencionar que tanto Vitali como Vladímir poseen la nacionalidad ucraniana.