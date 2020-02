Vissel Kobe pide a sus aficionados no cantar, gritar y agitar banderas por coronavirus

JAPÓN – Una petición como medida de precaución hizo el club japones Vissel Kobe, quien le informó a la afición que no hagan cantos, no griten ni agiten banderas en su enfrentamiento ante Yokohama FC para que no se propague el coronavirus.

El duelo será el primero que disputaran para comenza la nueva temporada de la J. League, y se espera que las peticiones que realizó el equipo se puedan cumplir y el cuadro aconsejó a las personas que si padecen de algun sintoma familiar al virus, no asistan al estadio.

A traves de sus redes sociales Vissel Kobe hizo el comunicado, señalando que estan buscando medidas de prevención para detener la expansión del virus y que el juego pueda celebrarse de la manera más segura.

En dicha publicación el equipo incertó un link para entrar directamente a su pagina web y ver la lista de medidas de precaución que se utlizarán durante el duelo.

Información por ESPN.