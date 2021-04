Violan jugadores del Morelia protocolos festejando pase a semifinales en playa

MORELIA, Michoacán.- Algunos jugadores del Atlético Morelia dejaron a un lado los protocolos establecidos en el futbol mexicano y se tomaron unos días en la playa, para relajarse y festejar el pase directo a las semifinales del Guardianes 2021.

Se trata del delantero y goleador del equipo, Eduardo Pérez y el argentino Emanuel Loeschbor, quienes presumieron en sus redes sociales un viaje a la playa aprovechando los días libres que seguramente les dio el equipo.

En sus historias de Instagram, que fue donde presumieron sus vacaciones, se les ve conviviendo tanto en el hotel como en la playa.

Ambos futbolistas del equipo michoacano tomaron estos días después de que terminara su participación en la fase regular del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX. Cabe recordar que el cuadro purépecha tendrá actividad hasta la primera semana de mayo, en las semifinales del torneo, ya que al terminar en el primer sitio de la tabla, avanzaron directo a esa fase y evitaron tanto el repechaje como los Cuartos de Final.

Las semifinales en la Liga de Expansión están programadas para los días 5-6 de mayo la ida y 8-9 de mayo la vuelta, por lo que si en estos momentos fueran sometidos a la sanción de estar 10 días en aislamiento y después entregar una prueba negativa, no tendrían problemas para cumplir con eso, pero aquí el problema no es que puedan o no estar en las semifinales con el conjunto michoacano, sino que ya se castigó a distintos jugadores y hasta a un técnico de Primera División, y parece que les sigue sin importar el reglamento… Total, han de decir, que son sus días libres y pueden hacer lo que quieran.

¿Será que tener tantos días de inactividad hicieron olvidar a estos jugadores que tienen que seguir cumpliendo el protocolo sanitario de la Liga? O como diría Javier Aguirre, técnico del Monterrey, quizá el club sabía que irían a la playa, pero se volvieron a evidenciar a través de las redes sociales.