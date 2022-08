Victoria de Cincinnati por 3-1 frente a Philadelphia Union

Cincinnati sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-1 contra Philadelphia Union este sábado en el Nippert Stadium. Cincinnati llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 4-4 en el último partido disputado frente a Inter de Miami. En cuanto al equipo pensilvano, Philadelphia Union ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra Houston Dynamo y Orlando City, por 6-0 y 1-0 respectivamente y acumulaba cinco victorias seguidas en la competición. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Cincinnati es sexto al finalizar el encuentro, mientras que Philadelphia Union mantiene el liderato de la MLS.

Durante la primera parte no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

El segundo tiempo arrancó con buen pie para Cincinnati, que estrenó su luminoso con un tanto de Vázquez instantes después del inicio de la segunda mitad, en el minuto 50. Anotó otra vez el once de Cincinnati, aumentando distancias gracias al acierto de cara a portería de Brenner a los 55 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once de Cincinnati en el minuto 71 gracias a un tanto de Barreal. Recortó distancias el once pensilvano a través de un gol de Aaronson a los 77 minutos, concluyendo el encuentro con el resultado de 3-1.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Cincinnati dio entrada a Blackett, Ray Gaddis, Kubo, John Nelson y Medunjanin por Murphy, Powell, Moreno, Barreal y Acosta, mientras que Philadelphia Union dio luz verde a Jack Mcglynn, Burke y Aaronson por Leon Flach, Carranza y Uhre.

En el partido el árbitro amonestó con tres tarjetas amarillas solamente a Cincinnati. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Cameron, Acosta y Hagglund.

Philadelphia Union lidera el torneo con 45 puntos, ocupando un lugar de acceso directo a las semifinales de conferencia, mientras que Cincinnati se quedó en sexto lugar con 32 puntos tras el partido.