Víctor González, de querer dejar el beisbol a un paso de coronarse en la Serie Mundial

El nayarita Víctor González ha vivido un año de ensueño. Debutó en Grandes Ligas, tuvo una sobresaliente temporada de novato y está a un triunfo de coronarse campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.



Pero hace dos años, el ahora relevista pensó en dejar de jugar beisbol aquejado por las lesiones.



Yo en el 2018 me quise retirar por muchas lesiones, yo venía de la 'Tommy John', hubo un tiempo que estuve sano, después fui a Great Lakes, a la Midwest League, entonces ahí hubo otra lesión, fue cuando yo quise ya dejar el beisbol", relató el pitcher de 24 años.



González confesó que en ese tiempo terminaba llorando después de cada juego al sentir que no tenía control de sus lanzamientos, por eso decidió dejar de jugar.

¡Cumple Víctor González! El nayarita consigue par de outs y preserva la ventaja de los Dodgers.



"Yo me fui a mi casa porque ya no quería jugar beisbol. Hubo entrenadores y Julio y mi familia, ellos siempre me decían que mucha gente quería la oportunidad de venir a Estados Unidos, me puse a pensar y tenían razón.



"Decidí volver, fui a Ogden, no estaba al 100%, tiraba muchas bolas, no estaba tirando strikes, entonces yo salía llorando, cada juego que lanzaba salía llorando frustrado porque no salían las cosas. Pero cuando volví decidí no rendirme y que pasara lo que tenía que pasar", indicó.



El zurdo tuvo 15 apariciones en temporada regular con marca de 3-0 y efectividad de 1.33 y se ha mantenido como un relevista de confianza para Dave Roberts en la postemporada con siete salidas y 3.38 de efectividad.

Y entre las personas que lo han apoyado se encuentra su compatriota Julio Urías.



"Julio es una persona que me ha ayudado mucho, firmamos juntos en 2012, llegamos juntos a Arizona... no jugamos nunca en liga menos y ahora que estamos juntos en Grandes Ligas todo el tiempo el siempre me ha aconsejado", destacó.