Víctor Arano prefiere enfocarse en MLB: "No creo ir a Juegos Olímpicos"

⚾️: El pitcher mexicano Víctor Arano declaró que no tiene planeado ir a los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Mexicana: "La verdad no creo (ir a Juegos Olímpicos), vine enfocado en hacer el equipo, trabajar en mecánica y pitcheos para que Atlanta me mantenga en... pic.twitter.com/eFWV9xKcnD