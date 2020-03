"Veterano tu prima", Dani Alves explota contra Telemundo tras llamarlo veterano

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto internacional que ha tenido el brote del coronavirus ha provocado que todos fijen una postura al respecto, y algunas de ellas no han caído bien. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desató la furia del histórico Daniel Alves, al decir que el Covid-19 no es más que una pequeña gripa.



La molestia del jugador del São Paulo fue retratada por Telemundo, que no dudó en relatar su reclamo, aunque refiriéndose a él como un "veterano futbolista brasileño", cosa que no cayó muy bien en el ex Barcelona.

Con un "Veterano tu prima" y un emoji de risa, el hombre de 36 años de edad respondió a la publicación, provocando todo tipo de reacciones.

Veterano tu prima �� https://t.co/xFNoVYIaCU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 26, 2020