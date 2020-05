Vergara reveló que en Chivas dos jugadores tenia la personalidad de Dennis Rodman

MÉXICO – Para el propietario del club Chivas del Guadalajara de la Liga MX, Amaury Vergara, las polémicas que se desatan por las indisciplinas, personalidades conflictivas, entre otros parecidos, de los atletas en diferentes deportes, son muy parecidos, por lo que no le fue difícil sentirse familiarizado con el exitoso documental de Michael Jordan, “The Last Dance”, donde se expusieron muchos problemas que pasaban detrás de cada partido de basquetbol.

Vergara, afirmó que es muy cotidiano en el mundo del futbol que pasen este tipo de situación, que detrás de cámaras los jugadores demuestren su verdadera personalidad, a lo que Vergara declaró que en la época donde su padre Jorge Vergara era el encargado del equipo, le tocó lidiar con dos jugadores que tuvieran una personalidad muy similar al basquetbolista Dennis Rodman.

Aunque Amaury no quiso revelar quienes fueron aquellos personajes que mantenían una faceta diferente a las de un futbolista normal, como Rodman, de quien se declaró un total admirador por su forma de imponerse frente a sus rivales en la duela y por su implacable manera de lidiar en 1 vs. 1.

“Cada ser humano es un universo complejo y lleno de diferentes matices. Dennis Rodman es muy sui generis, es un tipo, de la serie. Obviamente es fascinante ver la serie de Jordan, pero yo soy muy fan de la historia de Dennis, lo recuerdo muy bien de niño y ese ese primer jugador que diría yo de la NBA y del deporte en general que fue rebelde, extraño, excéntrico, pero que a la hora de jugar seguía manteniendo su nivel de juego, y me parece espectacular”, aseguró.

Aunque en su etapa como propietario, en la actualidad señaló que nunca le ha tocado conocer a un jugador con esas características, sin embargo, mientras su padre era el dueño, pudo detectar a varios que sí pudieron ser un “problema” para la institución.

“Yo diría que en Chivas a mí propiamente no me tocó lidiar con alguna especie de Dennis Rodman todavía, pero sí ha habido un par de jugadores, personajes que han sido muy diferentes, y uno en particular muy diferente a todos los demás”, añadió.