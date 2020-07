¡Vaya entrada! Maradona sorprendió con su nueva adquisición

Diego Armando Maradona, quien actualmente dirige a Gimnasia de La Plata, acaparó las miradas al llegar con un nuevo automóvil que tenía como detalle especial sirenas y luces como las patrullas de los policías.

Por medio de redes sociales se compartió un video donde se ve a una de las máximas figuras del futbol mundial llegar al campo de entrenamiento en un BMW M4 Coupé, con un valor de 200 mil dólares, con estos peculiares aditamentos.

El argentino es recibido en medio de una ovación por sus compañeros al hacer este singular arribo al trabajo.

No obstante, quizás Maradona no podrá usar este auto por las calles, pues la ley de Tránsito en Argentina considera ilegales los vehículos con sirena o bocina no autorizada, por lo que probablemente el ex jugador pondrá este carro como parte de la colección.