"Vasco" Aguirre la agarra contra sus jugadores

ESPAÑA - Javier Aguirre, técnico del Leganés, se marchó molesto del estadio Ciudad de Valencia, por la derrota de los suyos frente al Levante (2-0).

Pese a que no eran favoritos en la serie, en timonel mexicano no se guardó los reproches.

"Quedan 15 partidos y hay que vender cara cualquier derrota. La segunda parte se pareció más a un equipo que se está jugando el descenso. Con defectos y virtudes, con problemas, pero la primera, no... Parecía un juego de pretemporada", criticó.

El Leganés ocupa e l lugar 18 de la clasificación española, con 18 puntos, pero todavía en zona de descenso, aunque adelante tiene al Mallorca (18) y Eibar (24), por lo que no está lejano del milagro.

"Me voy con la sensación de haber regalado la primera parte. Lo saben los chicos, por eso me atrevo a hacerlo público: Regalamos la primera parte de una manera muy infantil. Parecía que no estábamos peleando el descenso", Señaló.