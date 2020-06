Vanessa Huppenkothen consciente de que su físico le dio una oportunidad en el deporte

Vanessa Huppenkothen es sin lugar a dudas una de las mujeres más bellas de la televisión deportiva en México, y ella se dice consciente de que esto le ayudó a hacerse de un puesto en el medio.

Sin embargo eso no lo es todo, señaló muy segura durante una entrevista que la conductora de ESPN hizo para el canal de YouTube con su ex jefe, Javier Alarcón.

Tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener unas entrevistas, ¿por qué no? Pero yo siempre me manejé con mucho respeto, esa parte fue muy cuidada para después demostrar que sabes a base de golpes y mucha preparación”, reconoció Vanessa.

Huppenkothen añadió que también es importante, lejos del físico, es tener conocimiento acerca del tema, pues esto es algo que el público sabe apreciar.

“Llevo ya casi 14 años en esto y el mantenerme y estar hoy presente y seguir en mi carrera y deportes no es nada más por el físico, porque la gente se da cuenta cuando estás al aire y cuando estás haciendo un noticiero, o sabes o no sabes", precisó.

Agregó que prefiere mantener su vida privada al margen de su trabajo, por lo cual evita relacionarse con deportistas.

"La verdad es que siempre fui muy sangrona a la hora de hacer mis entrevistas, no permití la apertura a mi vida privada o a salir con alguien después de haberle hecho una entrevista. Prefiero mantenerme muy cerrada en ese tema", aseguró.

Finalmente, desmintió los rumores que indicaban que Alarcón salió de Televisa por problemas de acoso que tuvo con algunas compañeras, pues Vanessa afirmó que con ella siempre habló con mucho respeto.

“Tú sabrás que no sé en cuantos años, pero ni una mirada lasciva, ni un comportamiento en ningún sentido contigo y con ninguna. Siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas o por lo menos nunca caché tus ojos ahí", concluyó.