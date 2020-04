"Vamos a ser campeones en este Clausura 2020": Antonio Briseño, de Chivas

MÉXICO - El estar alejado tanto tiempo de las canchas sin disputar un encuentro, rodeado ante los miles de fanáticos que crean el ambiente de competitividad entre los equipos involucrados ante los gritos de apoyo que se manifiestan y motivan a los jugadores, será un impulso anímico para cuando se reanude la Liga MX regresen con las ansias de volver a sudar su camiseta representativa de su escuadra.

A pesar de que el Torneo Clausura 2020 ya cuenta con 10 jornadas disputadas, para los futbolistas será un inicio nuevo de esta etapa debido a los meses que se mantendrán fuera de acción por la contingencia del coronavirus y la perspectiva de la competencia agarrará otro rumbo, dejarán a un lado las posiciones y puntuaciones actuales y verán como un nuevo inicio de esta competencia.

Uno de los jugadores que se encuentra con los ánimos hasta el cielo y ansioso por iniciar de nuevo la campaña es el defensor de las Chivas del Guadalajara, Antonio Briseño, quien afirmó que club estaba pasando por sus mejores momento y cuando retornen no será la excepción y su seguridad es tan grande que se atrevió a declarar que el “rebaño sagrado” se coronará como campeón.

“Vamos a ser campeones en este Clausura 2020. Vamos bien y nos falta por mejorar muchas cosas; pero este parón nos hizo más fuertes a nosotros”, afirmó.

Su pase en la Liga de Portugal, donde militó con el Feirense durante dos temporadas, las cuales le sirvieron para seguir forjándose como profesional y gracias a eso fue reconocido por los aficionados del equipo, quien recientemente descendió, por lo que las Chivas pusieron un ojo en el jugador y corrieron con el riesgo de ficharlo y hasta el momento no ha quedado a deber.

“Fueron dos años donde me consolidé en la liga portuguesa, me reconocieron como uno de los mejores defensas aun descendiendo; eso me dio la oportunidad de llegar a un equipo tan grande como Chivas”, finalizó.

Información por Fox Sports.