Valverde confiesa que Carlos Vela fue opción para el Barça el año pasado

BARCELONA, España.- Después de que Carlos Vela habló de su interés por el Barcelona, Ernesto Valverde, entrenador del conjunto blaugrana, reveló que el delantero del Galaxy fue una de las opciones de fichajes que plantearon la temporada pasada.

Sin embargo, por el momento no están pensando en contrataciones, indicó.

Recuerdo que el año pasado se comentó esa posible llegada, surgió una opción. No estamos en periodo de mercado y ahora mismo contamos con los jugadores que tenemos en la plantilla y del filial", señaló en conferencia de prensa.

Por su parte, recientemente el futbolista habló sobre la posibilidad de llegar al cinco veces ganador de la Champions League, posibilidad a la cual no dudaría en aventurarse.

“¿Quién podría decir que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego volver a Los Ángeles? Disfruto, aprendo y luego vuelvo a casa”, expresó el mexicano en días pasados en entrevista con The New York Times.