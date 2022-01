Va por su ‘Gran Vida’ en UFC

Anaheim.- Genaro Valdez se había visualizado tantas veces en la UFC que hasta su canción para entrar a la ‘jaula’ es un tributo a quienes siempre lo apoyaron.



Será ‘Gran Vida’ del rapero mexicano ‘Alemán’, ambos nacieron en Cabo San Lucas en Baja California Sur y en su adolescencia trabajaron juntos en un restaurante llamado Casa Ángel.

Habla de estar agradecido. Eso lo es todo. Yo veo hasta donde me ha llevado la vida, siento todos los días en el pecho algo bien bonito, lo estoy viviendo, puedo decir, ‘aquí estoy ya’, es lo que quería”

Dijo sobre la canción que canta su amigo y el significado que le encuentra.



“El trabajaba de repartidor cuando yo era mesero. Es una amistad muy chingona, hasta la fecha me apoya, es mi carnal. Me manda ropa (de su marca), me apoyó para mi operación (tendón en mano izquierda)”, recordó Valdez.



El primer reto

“Tengo años imaginando salir por ahí, años queriendo subir a esa ‘jaula’, es algo que amo hacer y me motiva mucho el apoyo de la gente”, dijo el peleador del Entram Gym.



Su primer reto será enfrentar al norteamericano Matt Frevola (8-3-1) en peso Ligero en las ‘Primeras Preliminares’ en el Honda Center, de Anaheim.



En octubre se ganó su contrato en Contender Series y su motivación está a tope por ver lo conseguido por su compañero Brandon Moreno.



“Es parte del ‘Efecto Brandon’, después de que ganó el campeonato, muchos ojos voltearon a ver de dónde venía este muchacho y cuando lo hicieron, se encontraron a varios invictos, a mucha gente muy buena”, enfatizó.



“Sin el ‘Trabajo Duro’ no hubiera llegado aquí, eso me inculcaron en mi equipo Entram. Aquí me pusieron el chip de ‘aquí le trabajas duro o le caes para otro lado''', reconoció.