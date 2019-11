Va Sub-17 hoy por Copa del Mundo

MÉXICO.- La Selección Mexicana Sub 17 tiene hoy una cita con la historia cuando dispute la final del Mundial de la categoría ante el anfitrión Brasil.



El equipo mexicano buscará su tercer título mundial a nivel Sub 17, luego de los conquistados en Perú 2005 y México 2011. En la edición de 2013 fue finalista, pero cayó en el duelo por el campeonato ante Nigeria.



Marco Antonio “Chima” Ruiz, técnico del Tri Sub 17, se refirió a las fortalezas de su equipo: “el camino no ha sido fácil para nosotros, pero es una Copa del Mundo, están los mejores y eso representa una dificultad. Nuestro grupo fue muy fuerte, hicimos los méritos para estar en la siguiente ronda, y, a partir de ahí, me parece que hemos trabajado cada partido, viendo las fortalezas del rival, tratando de anularlas y también buscando sus debilidades y atacarlas”, expresó.



México tiene un dominio absoluto sobre Brasil en finales. El Tri venció a la verdeamarela en los duelos por el título de la Copa Oro 1996 y 2003, en el Mundial Sub 17 de Perú 2005 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Por su parte, elmanifestó que se encuentran listos para buscar el tercer título mundial de la categoría para México: “personalmente, yo he notado al equipo muy motivado, más que tomarlo como una presión, estamos muy entusiasmados por este partido y ya estamos listos para encarar la final”, dijo.