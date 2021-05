VIDEO VIRAL: Asombra por su parecido con el portero del Santos, Carlos Acevedo

El portero del Santos Carlos Acevedo está concentrado en la final contra Cruz Azul por el título del torneo Guard1anes 2021, pero en redes sociales ya le salió una doble.

Y es que la usuaria de TikTok Alexa Martínez subió a la plataforma un divertido video en el que exhibe su gran parecido con el arquero del conjunto lagunero.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La jovencita primero publicó un video donde pregunta qué tanto se parece a Carlos Acevedo, pero horas más tarde no dejó dudas a la impresionante semejanza que tiene con el futbolista.

“Me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer. Creo que es el cabello, pero si todavía no me crees...”, dice en el video donde se coloca junto a una imagen del portero y demuestra que son muy parecidos.

El video original de @alexacmp2 tiene más de 750 mil vistas en TikTok y ha sido retomado en otras redes sociales.