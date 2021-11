VIDEO: Se burlan de Zague en programa en vivo y le dicen "pene-man"

CIUDAD DE MÉXICO-. Ya pasaron más de tres años de que en redes sociales se filtró el famoso video de Zague y que se hizo mega viral en redes sociales, pero un programa en vivo mostró uno más y se burló del ex futbolista de forma increíble.

Fue en el programa "Qué importa", de Imagen TV, donde los dos conductores y esposos, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, lo mostraron de nuevo al aire y se burlaron del ahora comentarista deportivo y su "Impresionanti".

"Yo creo que Zague tiene un problema", dijo Sofía Rivera, a lo que Eduardo Videgaray respondió “Sí, también tiene un pene enorme". "Zague es como un superhéroe, como una mutuación mitad hombre y mitad pene. Pene-man", se burló el conductor.

"No le podemos mostrar todo el pene de Zague porque, imaginate, empezaría aquí y la cabecita saldría en el Canal Cinco", dijo Sofía Rivera. "No le cambie al Cinco, no está ahí la cabecita de Zague, relájese", respondió Videgaray.

Ridiculizan el video de Zague

Además de mencionar otros varios comentarios de ese tipo, reprodujeron el video y en su parte íntima le pusieron el metro de la Ciudad de México y un hot dog.

Usuarios de redes sociales se lanzan contra los conductores; otros piden el video

Varios usuarios de redes sociales comentaron la publicación y se lanzaron contra los conductores y el programa, mientras que otros pidieron el video sin censura.