VIDEO: "Mejor agua", Cristiano Ronaldo quita sodas en rueda de prensa; su hijo las consume

BUDAPEST, Hungría.- Hacer ejercicio y una sana alimentación son una de las bases para Cristiano Ronaldo, quien gusta de presumir su físico logrado gracias a esos dos pilares.

Tanto es su extricto hábito con la alimentación que Ronaldo dejó una escena para la posteridad quitando la bebida oficial patrocinadora de la Eurocopa 2020 de la mesa desde la cual participó en la rueda de prensa previa al debut de la selección de Portugal en el certamen.

Quita las sodas y prefiere agua

El delantero de la Juventus no solo parecía completamente desconcertado por la presencia de las sodas, sino que procedió a agarrarlos y mover la cristalería a un lado.

Luego, el ganador del Balón de Oro en serie sostuvo una botella de agua en alto y pareció declarar 'agua', que en portugués significa 'agua', para insinuar que era el refresco preferible a la Coca Cola.

Pero de todos los alimentos y bebidas que Ronaldo parece empeñado en evitar en la búsqueda de la perfección atlética, son los gigantes del pop Coca Cola con los que parece tener el mayor problema.

Bueno, eso es lo que se te perdonará por pensar en base a sus comentarios anteriores sobre Cristiano Jr bebiendo sus productos, más sobre eso más adelante, así como la última conferencia de prensa de Portugal Euro 2020.

Eso se debe a que Ronaldo produjo una reacción extraña cuando notó que dos botellas de Coca Cola habían sido colocadas frente a su asiento para la vista previa de los medios del primer partido de Portugal contra Hungría.

Le irrita que su hijo tome soda

Cristiano Ronaldo reveló que si su hijo quiere brillar en el mundo del futbol debe dejar de comer "papitas y refrescos", porque "sabe que no me gusta y si quiere llegar a ser algo grande, debe tener disciplina".

El portugués que recientemente fue nombrado como el "Mejor jugador del Siglo XXI", por Globe Soccer Awards dio a entender que a su hijo le exige mucho.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, en estos momentos todavía no lo es".

Lo que más le molesta al astro de la Juventus, es que el Junior, "bebe Coca-Cola y come papas fritas, él sabe que no me gusta, pero aun así lo hace”.

Giggs lo regañó por beber soda

Es probable que la aberración de Ronaldo hacia la soda provenga de una pelea que tuvo con Ryan Giggs, quien fuera su compañero en el Manchester United, pues este lo regañó por desayunar con soda.

Cabe mencionar que incluso Ronaldo llegó a ser imagen publicitaria de una de las compañías refresqueras más grandes del mundo.