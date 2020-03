VIDEO: Esposa de Renato Ibarra narra los momentos de la agresión

MÉXICO - Por medio de la cuenta de Instagram de la revista TvNotas se reveló el vídeo de la agresión del jugador ecuatoriano Renato Ibarra sobre su esposa Lucely Chalá, quien también participa narrando los momentos que sufrió durante la discusión que tuvo con el futbolista.

En el video, que fue grabado por Lucely y la hermana de ella, Karen, quien también fue agredida, se puede apreciar como Renato está siendo detenido por un grupo de cómplices, quienes también formaron parte de la agresión, mientras insultaba a las victimas y gritando que no le importaba que estuvieran grabando el video.

En el video Lucely relata que el día 5 de marzo fue cuando se desató la discusión y los principales agresores fueron familiares del jugador, quienes eran sus dos hermanos, Alexandra, Bayron y sus dos cuñados, Marlon y Tania, quienes también fueron detenidos por las autoridades.

La victima agregó que después de ser agredida por los familiares de Renato, después este siguió adelante con la violencia, con insultos y golpes, que pusieron en peligro la vida del bebe que está esperando, ya que sufrió amenaza de aborto.

“Si él me jaloneaba el cabello y me empujó contra la pared, entonces al empujarme a la pared yo me meto al vestidor y mi hermana tambien alcanza a meterse al vestidor. Abrí la puerta del vestidor y les llamó a sus hermanos y les dijo: ´Vengan peguenle´” afirmó.

El hijo menor de la pareja se encontraba en el preciso momento donde ocurría el altercado, quien imploraba para que los atacantes dejaran de golpear a su mama.

La hermana de Lucely, también colaboró al narrar el hecho, quien dijo que recibió una fuerte cachetada y golpes en todo el cuerpo por parte de los familiares de Renato.

Lucely confesó que no levanta la voz por algún beneficio propio con los medios de comunicación, sino para crear conciencia en la comunidad sobre el abuso a la mujer.

“Gracias a dios corrí con suerte, fue de las pocas que a veces corre con suerte de quedar viva o de que no pase a mayores, las mujeres no debemos permitir eso, no debemos quedarnos calladas, no debemos tener miedo, no debemos permitir agresiones, sea quien sea”, finalizó.