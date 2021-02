VIDEO: Así recibieron a Tigres en el hotel de concentración

DOHA, Qatar-. El primer partido en la historia de Tigres en un Mundial de Clubes fue un triunfo de 2-1 contra Ulsan Hyundai, lo que colocó a los felinos en la semifinal del torneo.

Posterior a la victoria del equipo mexicano contra los surcoreanos este jueves, el plantel de Tigres fue recibido con aplausos y cantos de los empleados de su hotel de concentración, en Doha.

�� ¡Vaya recibimiento que nos tenía preparado el personal del Hotel de concentración en Doha! ���������� ¡Tigres Somos Todos!#LaUEsMundial ����#TigresEnQatar ���� pic.twitter.com/kRXwNwj0nh — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 4, 2021

Los jugadores del club regiomontano agradecieron el detalle y el pasillo de los trabajadores del hotel y hasta sacaron sus celulares para filmar el gesto de los empleados. El director técnico, Ricardo Ferretti, se detuvo e hizo una reverencia.

"Se los juro pero vi el video y la piel se me hizo chinita y me da mucha alegría como no tienen una idea ver que el Club de mis amores por el cual pasamos juntos tantos momentos buenos o malos hoy este haciendo historia como ningún otro en el mundo, Somos el Más grande de México", comentó un aficionado felino.

Cabe señalar que los Tigres comenzaron abajo en el marcador tras un gol en contra en el minuto 24, pero un doblete de André-Pierre Gignac le dio la vuelta a la pizarra y clasificó a los universitarios a la semifinal en su primer Mundial de Clubes.