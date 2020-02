Uriel Antuna habla respecto al escándalo de las fotografías con Paola Villalobos

MÉXICO – Después del tremendo escándalo en el que se vio envuelto el jugador de Chivas de Guadalajara, Uriel Antuna, cuando salieron a la luz unas fotografías de el junto a la actriz Paola Villalobos, habló frente a los medios sobre dicho tema y la situación que actualmente está viviendo con su equipo.

Después de revelarse dichas fotografías, la directiva del club mexicano tomó cartas en el asunto y sancionó al jugador sin un mes de paga. Antuna declaró que siempre ha buscado tener una imagen intachable afuera de las canchas.

Las Chivas publicaron un vídeo a través de su cuenta de Twitter, donde Antuna sale hablando de su compromiso con su equipo, con el cual buscará crecer futbolísticamente y dará lo mejor de él para que en un futuro tenga mejores oportunidades.

"Trato de aprender de cualquier cosa, de agarrar lo bueno, de no atormentarme con lo malo. Yo siempre he estado comprometido. Fuera de la cancha también me cuido, mi esposa lo puede comprobar, y mis compañeros, voy a seguir trabajando para que en un futuro vengan cosas buenas", señaló en Antuna.