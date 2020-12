"Uno puede pensar que es injusto": "Piojo" Herrera sobre su despido

MÉXICO – Miguel “Piojo” Herrera, quien dejó de pertenecer a las Águilas del América después de no rendir con buenos resultados a la directiva dentro del Guard1anes 2021 y en la Concachampions, vio como un acto bajo la decisión final de destituirlo de su puesto como entrenador.

El “Piojo” ha sido uno de los cientos de entrenadores que han pasado por las oficinas del club de Coapa, pero este pudo diferenciarse entre tantos con sus métodos de planeación en cada formación, por lo que lo llevó a ser uno de los más exitosos para el cuadro.

“Bien y tranquilo, obviamente pasas un trago amargo, triste y molestia cuando se dan las cosas, pero al final entendemos y sabemos que es así, a veces uno puede pensar que es injusto, pero las decisiones no las toma uno. A pensar en lo que sigue, no puedes quedarte pensando en lo que pasó, sino en lo que tienes que hacer para que no vuelva pasar", declaró.