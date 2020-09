¡Una gran fuente de inspiración! Joven baja 80 kilogramos gracias Kobe Bryant

ESTADOS UNIDOS – Ser victima del sobrepeso y la depresión parecía ser que estaba acabando con la vida del joven Christopher Huerta, quien no encontraba como salir de este angustiante abismo por el cual se encontraba atrapado, pero alguien apareció para hacer un milagro en su vida, Kobe Bryant.

Estados Unidos es uno de los países con más índices de sobrepeso y Huerta era un caso más de esta gran problemática, la cual estaba causando que no pudiera disfrutar de su vida y causó una angustia que parecía ser irreparable, pero fue una leyenda del basquetbol que hizo que su mentalidad se fortaleciera al máximo para hacer un cambio radical por su vida.

Huerta, quien llegó a pesar más de 170 kilogramos, ya no quería verse en el espejo y ver que su vida podría acabar pronto por su estado de salud, por lo que quiso buscar un gran ejemplo a seguir y ahí fue cuando encontró al mejor jugador que ha dado los Lakers de Los Ángeles, intentando emular su mentalidad ganadora y la gran manera de cómo superar las complicaciones para bajar de peso, una meta que se trazó y lo logró, ya que ha bajado 80 kilogramos.

Huerta tuvo la determinación de tener una vida más saludable y no era tanto por verse bien físicamente, sino para sentirse en una buena condición, por lo que el primer paso a dar fue adquirir una estricta dieta alimenticia y fue agregando el ejercicio para hacer el proceso de su cambio más rápido, pero su principal motivación fue Kobe, a quien le agradece al 100 por ciento su nueva felicidad.

“Me puse pequeños desafíos que iba superando uno a uno para lograr algo más grande. No lo hubiera logrado si no me hubiera dado cuenta de su ejemplo (de Kobe). La forma en la que él veía las cosas era diciendo 'quiero ser el mejor'. Esa es la mentalidad que tuve que adoptar para adelgazar: quiero ser el mejor en perder peso", sentenció.