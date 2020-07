Un sonorense en el equipo de "Canelo" Álvarez

Navojoa.- El boxeo navojoense está presente en el equipo de Saúl “El Canelo” Álvarez con la participación de Ramón Izaguirre Lizárraga como preparador físico y quien se encuentra colaborando con los Reynoso, quienes entrenan al pugilista tapatío desde que inició su carrera.

El joven de 23 años manifestó vía telefónica que se encuentra en la ciudad de Guadalajara en el gimnasio del "Canelo", aunque de momento sólo está trabajando en la preparación física del también sonorense Óscar Valdez.

“A finales de diciembre del año pasado me fui a Hermosillo a trabajar con Óscar Valdez y ahora en junio me hablaron para que me fuera a Guadalajara a seguir trabajando”, abundó.

Su trabajo, dijo, es poner ejercicios de manopla y gobernadora además del acondicionamiento físico de los pugilistas.

“Ahorita estamos aprendiendo con Eddy Reynoso, que también trae a Óscar Valdez, ellos se encargan de la cuestión técnica y yo trabajo en la preparación física”, subrayó.

A su corta edad tiene ocho años de experiencia como coach, resaltó y sueña con seguir los pasos del señor Nacho Beristáin, entrenador de boxeo miembro del Salón de la Fama.

“Es un orgullo para mí el poder poner a Navojoa en alto y a mi familia”, expresó, “es un logro importante en mi corta carrera que tengo y hay que aprovechar las oportunidades a lo máximo para seguir creciendo”.