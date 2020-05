UFC: "cenicienta mexicana" Henry Cejudo se retira de la MMA con 33 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos deportistas anhelan retirarse profesionalmente en la cima, pero pocos lo logran. La noche de este sábado, el mexicano Henry Cejudo anunció su retiro de las artes marciales mixtas al defender exitosamente su título gallo de la UFC frente a Dominick Cruz.

Cejudo noqueó en el segundo episodio para retirarse en el punto más alto de su carrera a los 33 años de edad.

Hijo de inmigrantes ilegales que se establecieron en California, Henry presume ser el primer peleador en la historia de la UFC con una medalla olímpica y al menos un campeonato dentro de la empresa.

“Me voy a retirar esta noche", dijo Cejudo en la entrevista posterior a la pelea.

"Tengo 33 años. Estoy feliz con mi carrera. ... "Triple C está fuera. Usted no tiene que oír de mi, no más”.

El anuncio atrajo felicitaciones inmediatas de algunos de sus compañeros luchadores. Sin embargo muchos piensan que el anuncio de Cejudo se debe a que no ha recibido un aumento en su salario por parte del presidente de UFC, Dana White.

Quizá el mexicoamericano esté buscando los millones de dólares en otra empresa de MMA o presionando a White para que lo retenga con dinero, lo cierto es que la noche de sábado será recordada como la cartelera que desafió la pandemia del coronvirus y donde una historia de Cenicienta llegó a su fin con el anuncio de Henry.