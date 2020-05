Tyson Fury confesó que podría enfrentar Mike Tyson en pelea de exhibición

ESTADOS UNIDOS – Desde que Mike Tyson, el pugilista más feroz y temido de la división pesado de los años noventa, anunció su regreso al cuadrilátero pero no para reintegrarse al profesionalismo, sino realizando combates de exhibición a favor de la beneficencia, se han manifestado de miles de especulaciones sobre quien podría ser su primer rival para presenciar de nuevo un show el exboxeador de 53 años.

Pero la nueva noticia no podría ser una especulación sino una realidad completa, pues el mismo monarca pesado del CMB, Tyson Fury, confesó que ha habido acercamientos para que se celebre un duelo de exhibición entre él y Tyson, aunque solamente se ha mantenido en pláticas y no en acuerdos contractuales.

El “Rey de los Gitanos”, que se ha convertido en un personaje muy afamado en el mundo de los golpes, declaró que recibió una llamada en actual se tocó el tema de una posible reyerta contra Tyson, a lo que de inmediato aceptó, pero no se quiso adelantar a confirmarla, pues solamente ese es el único avance hasta el momento.

Además quiso hablar de otros temas, como la futura trilogía en contra de Deontay Wilder, la cual afirmó que por el momento no se ha concretado nada debido a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus. Fury lleva la ventaja con un triunfo y un empate.

“Recibí una llamada sobre la posibilidad de pelear con Mike Tyson, y me quedé así de ‘¿cómo?’. Sí, tuve una llamada donde me dijeron, ‘¿Tendrías una exhibición con Mike Tyson?’ y yo dije ‘claro que sí. Pero no creo que hay algo ya materializado para ser honesto”, aclaró.