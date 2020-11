"Tuca" seguiría al frente de Tigres para la próxima temporada, asegura presidente del club

MÉXICO – El torneo de Guard1anes 2020 era el punto exacto para determinar la permanencia de Ricardo “Tuca” Ferretti en el cargo de director técnico y gracias a los buenos resultados que forjó durante el actual certamen, donde el conjunto felino disputará su pase a la Liguilla en el Repechaje, el estratega consiguió alargar su mandato frente a la plantilla, así lo aseguró el presidente del club, Alejandro Rodríguez.

Aunque no haya un papel que avale la renovación del “Tuca” como entrenador de Tigres, Rodríguez declaró que esta a la espera de una pronta reunión para ahora sí firmar los papeles oficiales que lo sigan determinando como el entrenador del conjunto.

“A mí no me ha dicho que se quiera retirar, hay pocos que puedan dirigir a un equipo como Tigres. Ya está renovado, siempre… que falta un papel, ya pronto se lo daremos. Tuca va a seguir, quiere seguir, queremos que siga y algún día no va a estar, ojalá dure muchos años y cuando suceda lo vamos a extrañar”, afirmó.