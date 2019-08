'Tuca' peleó con aficionados del América durante partido en Houston

HOUSTON, Texas.- Ricardo Ferretti estalló ante un grupo de aficionados del América, que durante el encuentro de la Leagues Cup entre las Águilas y Tigres en Houston, que le estuvieron arrojando líquidos después del penal que Andrés Ibargüen marcó en el primer tiempo.

El ‘Tuca’ reclamo con todo a los fanáticos que se encontraban cerca de él, y pidió a la seguridad del estadio que los sacara, cosa que no pasó.

Jugadores como Julián Quiñones salieron en defensa de su entrenador, encarando a las personas, incluso haciendo fintas de querer arrojarles algo.

"Me agreden por la espalda, gente cobarde, son cobardes porque los hacen por la espalda; si lo hicieran así de frente, todavía nos hubiéramos encarado entre comillas, pero son cobardes. Yo por lo menos todo lo hago de frente”, manifestó Ferretti al finalizar el juego.

Muy mal Tuca Ferretti y Ginnac encendiendo la tribuna en lugar de calmarla �� @ESPNDRadio @PolancoESA pic.twitter.com/WBkfzpI33A — Jerry Mira ����������⚽️ (@JerryMiraFutbol) August 21, 2019

“Esta gente es la que ensucia el récord de asistencia porque este tipo de gente no merece estar junto con las demás personas... Me avientan cerveza, me avientan orina, me avientan de todo y yo tengo la mecha corta", añadió.