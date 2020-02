Tuca no se preocupa por la patada de Nahuel Guzmán

MONTERREY, Nuevo León.- Ricardo Ferretti no se mete en problemas.

El Tuca, técnico de Tigres, dejo en manos a quien corresponda una posible sanción a Nahuel Guzmán por la agresión a Eduardo Aguirre, de Santos, en el juego en el que los felinos cayeron 2-1.

No me toca a mí (decidir si es castigado o no), son otras áreas, no tengo nada que ver con esto". Pero si llega a darse " estamos preparados para suplirlo".