Troy Polamalu destaca en la Generación 2020 de entronizados al Salón de la Fama

Los cinco nuevos miembros del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional fueron anunciados este sábado, a pocas horas de conocer al nuevo campeón del Super Bowl.

Troy Polamalu, el ex strong safety de los Steelers de Pittsburgh y famoso por su melena, destaca en la Generación 2020 de entronizados al recinto de los inmortales.

También se encuentran Isaac Bruce, ex receptor abierto de los Rams de Los Ángeles; Steve Atwater, ex safety de los Broncos de Denver; Steve Hutchinson, ex guardia de los Seahawks de Seattle y de los Vikings de Minnesotta, así como Edgerrin James, ex corredor de los Colts de Indianápolis.

Estos elementos fueron elegidos de una lista de 15 finalistas determinados previamente por el Comité de Selección del Salón de la Fama.