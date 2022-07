Triunfo de Philadelphia Union por 2-1 frente a New England Revolution

New England Revolution no logró imponerse a Philadelphia Union, que ganó 2-1 durante el partido disputado este sábado en el Subaru Park. Philadelphia Union llegó al partido con los ánimos reforzados después de lograr la victoria por 7-0 frente a DC United. Por parte del equipo de Foxborough, New England Revolution perdió por un resultado de 4-2 en el encuentro anterior ante New York City. Tras el resultado obtenido, el equipo pensilvano se quedó líder de la MLS, mientras que New England Revolution ocupó el noveno lugar al concluir el encuentro.

Durante la primera parte no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Tras el descanso llegó el gol para el conjunto de Foxborough, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Bou en el minuto 61. Sin embargo, el once pensilvano puso las tablas poniendo el 1-1 gracias a un gol de Uhre en el minuto 75. Sumó de nuevo Philadelphia Union, que cambió las tornas en el marcador consiguiendo el 2-1 a través de un tanto desde el punto de penalti de Gazdag a los 78 minutos, concluyendo el duelo con el resultado de 2-1.

El entrenador de Philadelphia Union dio entrada a Bedoya, Uhre, Burke, Mbaizo y Real por Leon Flach, Aaronson, Carranza, Harriel y Jack Mcglynn, mientras que New England Revolution dio luz verde a Traustason, Maciel, Altidore y Boateng, que entraron en sustitución de Polster, Borrero, Mcnamara y Lletget.

Con 39 puntos, Philadelphia Union de Jim Curtin continúa como líder de la competición, en plaza de clasificación para las semifinales de conferencia, mientras que el conjunto dirigido por Bruce Arena se situó en noveno puesto con 25 puntos.