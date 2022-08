Triunfo 3-2 de Columbus Crew frente a New York City

New York City no logró imponerse a Columbus Crew, que ganó 3-2 durante el encuentro celebrado este sábado en el MAPFRE Stadium. Columbus Crew llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido celebrado frente a New England Revolution. En cuanto al equipo neoyorquino, New York City no pasó de las tablas con un marcador de 0-0 ante Montreal Impact. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Columbus es quinto al finalizar el duelo, mientras que New York City es segundo.

El encuentro arrancó de modo inmejorable para New York City, que inauguró el luminoso por medio de un gol en su propio arco de Mensah apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 3. Sin embargo, el once de Columbus reaccionó e igualó la contienda a través de un tanto de Cucho a los 20 minutos. De nuevo marcó Columbus Crew, que remontó con un tanto de Zelarayán en el minuto 27. Tras esto, el primer periodo finalizó con un marcador de 2-1.

Tras el descanso llegó el gol para el conjunto neoyorquino, que consiguió el empate mediante un gol de Gabriel Pereira a los 64 minutos. Pero posteriormente Columbus Crew en el minuto 76 se puso por delante gracias a otro tanto de Zelarayán, que lograba de esta manera un doblete. Finalmente, el partido concluyó con un 3-2 en el marcador.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Columbus Crew dio entrada a Morris por Artur, mientras que New York City dio entrada a Tinnerholm, Moralez, Chanot y Andrade por Gray, Heber, Callens y Gabriel Pereira.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a seis jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Mensah y Etienne, de Columbus Crew y cuatro a Rodríguez, Morales, Tinnerholm y Amundsen de New York City.

Tras ganar el encuentro, Columbus Crew se ubicó con 33 puntos en el quinto puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, mientras que New York City se situó en segundo puesto con 42 puntos.