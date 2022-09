Triunfo 2-0 de New York City frente a New York Red Bulls

New York City sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-0 contra Red Bulls este sábado en el Yankee Stadium. New York City llegó con la intención de retornar a la senda de la victoria tras perder el último partido frente a Charlotte FC por un marcador de 1-0. Por parte del equipo neojerseyés, New York Red Bulls venía de vencer 2-1 a New England Revolution en el último partido disputado. Después del partido, el conjunto neoyorquino es cuarto, mientras que Red Bulls es tercero al finalizar el partido.

El primer equipo en marcar fue el once neoyorquino, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador gracias al gol de Callens instantes después del inicio del partido, en el minuto 1. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de New York City, que se distanció poniendo el 2-0 gracias a un gol de Rodríguez en el minuto 23, cerrando así la primera mitad con un 2-0 en el luminoso.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en el segundo periodo, por lo que el partido concluyó con un marcador de 2-0.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de New York City dio entrada a Haak, Andrade y Parks por Gabriel Pereira, Talles Magno y Acevedo, mientras que New York Red Bulls dio entrada a Fernandez, Barlow y Reyes por Elias Manoel, Clark y Luquinhas.

El árbitro amonestó a Acevedo, Moralez y Rodríguez por parte de New York City y a Morgan, Nealis, Cásseres y Daniel Edelman por parte del equipo neojerseyés.

Con esta victoria, el equipo de Ronny Deila ocupó el cuarto puesto con 49 puntos al finalizar el duelo, mientras que el conjunto dirigido por Gerhard Struber se situó en tercer puesto con 50 puntos.