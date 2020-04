Trey Mancini, jardinero de Orioles, anuncia que sufre de cáncer de colón.

Trey Mancini, jardinero de los Orioles de Baltimore, anunció mediante un artículo en el reconocido sitio The Players’ Tribune que se encuentra en tratamiento debido a que se le diagnosticó cáncer etapa 3 en el colón, por lo que duda pueda jugar esta temporada, en caso de que el coronavirus lo permita.

El pelotero de 28 años describió que le colocaron un puerto en el pecho el 6 de abril y empezó con las quimioterapias el 13 del mismo mes. Está programado para recibirla cada dos semanas, durante seis meses.

Estoy recibiendo quimioterapia en un hospital en Baltimore, y tengo que conducir solo hasta allí. No me permiten que nadie venga conmigo, y eso está completamente bien para mí. No quiero que nadie más esté en riesgo: personas cercanas a mí y que amo, y otras personas en el hospital. Uno simplemente nunca se sabe”, expresó en su texto.