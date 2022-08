Tres puntos para el equipo de Miami: Inter de Miami 2-1 Toronto FC

Miami sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra Toronto FC este sábado en el Inter Miami CF Stadium. Inter de Miami llegó al partido con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 3-2 frente a New York City. Por parte del equipo torontoniano, Toronto FC cosechó un empate a dos frente a New England Revolution, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Miami es quinto, mientras que Toronto FC es duodécimo al finalizar el encuentro.

El primer equipo en anotar fue el once de Miami, que estrenó el marcador a través de un tanto de Mota en el minuto 24. No obstante, Toronto FC reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 gracias a un gol de Insigne en el minuto 28. Se adelantó el once de Miami gracias al gol de Lassiter instantes antes del pitido final, en el 44, acabando la primera parte con el resultado de 2-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 2-1.

El entrenador de Miami dio entrada a Vassilev, Bryce Duke, Rodríguez y Ulloa por Lassiter, Mota, Taylor y Pozuelo, mientras que Toronto FC dio luz verde a Kerr y Achara, que entraron en sustitución de Nelson y Akinola.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a Toronto FC (Bernardeschi), mientras que Inter de Miami no vio ninguna.

Con esta derrota, tras finalizar el duelo, Toronto FC se ubicó en el duodécimo puesto de la tabla con 30 puntos. Inter de Miami, por su parte, alcanzó el quinto lugar con 36 puntos.