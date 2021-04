Tres de los cuatro equipos mexicanos avanzaron a cuartos de final de Concachampions

¡TODO LISTO!



Así se jugarán los cuartos de final de la Concachampions:



- Cruz Azul vs Toronto

- Rayados vs Columbus

- Philadelphia vs Atlanta

- América vs Portland

- Todos los de la MLS están dentro

- Todos los de la MLS están dentro

- León fue el único mexicano que no pasó a cuartos