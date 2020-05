Traza sus metas: Sonorense Joel Gómez quiere saltar a Primera y seguir en selección mexicana

HERMOSILLO, Sonora.- Tras el subcampeonato del Mundial Sub 17 del año pasado, el sonorense Joel Gómez sueña con la posibilidad de seguir perteneciendo a las selecciones inferiores de México y debutar con el Querétaro en el mediano plazo.



El volante hermosillense estuvo a nada de convertirse en campeón del orbe, pero él y su equipo cayeron 2-1 ante Brasil, el anfitrión, en la final celebrada el pasado 17 de noviembre, lo que espera sea el inicio de una carrera repleta de emociones similares. “La verdad fue una experiencia muy bonita, creo que es muy competitivo todo eso, llegar a una final de un Mundial es algo muy bonito. La verdad nunca me presioné, nunca, porque nosotros íbamos a eso, a dejar en alto A México y creo que sí lo hicimos con el subcampeonato”, explicó.

Joel (der.) junto a Jesús Gómez fueron los sonorenses que estuvieron en el pasado Mundial Sub 17.

Lo que viene para él es poder ganarse un lugar para las convocatorias de las Sub 20 y en unos años más volver a colocarse la camiseta del País es una justa mundial, pero sabe que para eso el trabajo es primordial.

“Esperemos que sí nos sigan llamando, ojalá que nos contemplen para el próximo ciclo. Hasta ahorita no me han dicho nada, cuando se termino el Mundial fui a una gira con la Sub 20 a Miami y ya no he sabido nada después.

“La verdad quiero ir paso a paso porque pues el trabajo es lo que te hace llegar ahí. Pero también quiero debutar en Primera División, quiero ganarme la oportunidad de estar en el primer equipo y con eso irme ganando el boleto para la selección”, destacó.

Desde hace tres años, Gómez se encuentra en las inferiores de los Gallos Blancos, y desde que llegó solamente ha visto mejoría en su juego, sobre todo en el aspecto técnico y de disciplina dentro de la cancha.

“La verdad es que a veces ha habido muchas cosas complicadas como levantarme temprano para ir a entrenar, pero uno se acostumbra, sabe lo que quiere, la verdad he mejorado mucho en la técnica, siento que es lo que más he crecido y cómo se juega mi posición”, destacó.



ES BUENO SABER...



En la final del Campeonato Mundial Sub 17 2019, Joel Gómez entró de cambio al 76 por Santiago Muñoz y no pudo evitar la remontada de Brasil.

Él es...

Joel Isaac Gómez Borquez

Edad: 18 años

Fecha: 14 de febrero de 2002

Lugar: Hermosillo, Sonora

Estatura: 1.80 metros

Posición: Mediocampista