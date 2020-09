Travieso Arce se sube al ring y se lanza a la política  

Jorge “Travieso” Arce ha estado pensando seriamente en la posibilidad de iniciar su carrera en la política.

Se retiró en el 2014 del boxeo profesional donde consiguió ser campeón mundial siete veces, cinco de ellas en diferentes categorías y en el último año ha ganado protagonismo entre los aficionados por pelear tres exhibiciones contra Julio César Chávez.

El mochitense piensa que puede iniciar una carrera en la política, “en eso andamos ayudando a la gente, yo lo que pretendo es servir y no servirme como le hace la mayoría, yo quiero ser un intermediario entre gobierno y el pueblo, es lo que la gente necesita, bajar recursos, para los que más necesiten”, comentó en entrevista con EL IMPARCIAL.

Durante la pandemia, por una cuestión de sus negocios en Hermosillo, Sonora y en Tucson, Arizona, cambió su residencia a la capital sonorense.

“Yo no tengo necesidad, ni agarro lo que no sea mío, creo que todo lo que tengo es limpiamente ganado arriba de un ring a golpes, si yo puedo hacer algo por la gente que más lo necesita con mucho gusto lo voy a hacer, ojalá y la gente de Hermosillo me da la oportunidad de servirles”, dijo minutos antes de iniciar la conferencia de prensa de su tercer enfrentamiento contra Chávez.

Comentó que quiere cambiar la percepción sobre los políticos. “Me gustaría mucho dignificar la política, hay mucha bola de ratas, corruptos, que se han quedado con el dinero, yo quisiera hacer cosas buenas por la gente”.

“Travieso” no quiso mencionar ni el partido político ni el cargo que busca ocupar, pero dejó en claro sus intenciones.

“Así como peleaba arriba del ring, así pelearía por los derechos de la gente, yo no tengo necesidad, yo quiero dejar algo en claro, si la gente no vota por mí, no crean que me va a pasar algo ni me voy a morir de hambre, yo me voy a mi casa descansar, pero si la gente quiere que haga cosas buenas, voten por mí y yo haría cada vez cosas más buenas por la gente”, apuntó

Sabe que al ser un exdeportista profesional que va por un cargo público, habrá críticas. “Los adversarios siempre andan nerviosos, cuando ves que les quieres quitar el puesto se sienten desplazados y te empiezan a echar leña , yo no tengo cola que me pisen, avisenme y les puedo enseñar todo mi patrimonio, todo fue limpiamente a golpes, nada de beneficiarse de gobierno”, sentenció.